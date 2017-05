KOPF! LOS! - Buchpräsentation und Vernissage

Die Autorinnengruppe scribaria lädt zur Präsentation ihres neuen Buches KOPF! LOS! mit Vernissage der neuesten Bilder der Malerin Maria Mlecnik-Olinowetz.

Es lesen die Autorinnen

Dagmar Cechak

Rosemarie Lederer

Margit Bader-Bachmann

Anneliese Merkač-Hauser

Maria Mlecnik-Olinowetz

Die Autorinnengruppe scribaria freut sich, nach einem Jahr schöpferischer Pause, auf die Präsentation ihres neuen Buches KOPF! LOS!, die am 2. Juni in der Galerie des Jugendgästehauses in Verbindung mit einer Vernissage der neuesten Bilder der Malerinstattfindet.Wie immer bei scribaria entstehen bei der gemeinschaftlichen Arbeit der beiden Kunstformen Literatur und Malerei Synergieeffekte, die zu äußerst spannenden Resultaten führen. So entstehen aus Bildern Texte und und Texten Bilder, die die Fantasie der Künstlerinnen und der BetrachterInnen / ZuhörerInnen beflügeln.