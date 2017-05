Lehrhaushalte in und rund um Klagenfurt gesucht!

10.05.2017, 09:22 Uhr

Die HLW des Kärntner Caritasverbandes sucht für die praktische Ausbildung der Schüler Familien mit Kleinkindern. Die Jugendlichen sollen auch im Haushalt mithelfen.

Ein Schuljahr lang

KLAGENFURT STADT & LAND. Die Aufgaben in einem Haushalt, das Leben in der Familie mit Kleinkindern: Das sollen die Schüler und Schülerinnen der HLW des Kärntner Caritasverbandes hautnah erleben. Im Zuge ihrer Ausbildung sollen sie einerseits praktische Erfahrungen in diesem Bereich sammeln, andererseits die Familien auch aktiv unterstützen.Deshalb werden für das Schuljahr 2017/2018 in Klagenfurt und Umgebung Familien-Lehrhaushalte gesucht - also Familien mit Kleinkindern. Die Mädels und Jungs kommen während des gesamten Schuljahres einen ganzen Tag bzw. eineinhalb Tage pro Woche in den Lehrhaushalt.



Informationen & Anmeldung:

HLW des Kärntner Caritasverbandes

Viktringer Ring 40, Klagenfurt

0463/56 7 29 (Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr)

E-Mail: fs-sozial1@lsr-ktn.gv.at