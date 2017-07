"Liebe liegt in der Luft": Preis überreicht

27.07.2017, 05:00 Uhr

Sonja Raupl nimmt ihren Bruder nach Bad Kleinkirchheim mit.

KÄRNTEN. Eigentlich hatte sie die Teilnahme am WOCHE-Fotowettbewerb "Liebe liegt in der Luft" schon vergessen, wie sie erzählt. Nun ist sie die glückliche Gewinnerin: Sonja Raupl aus Ludmannsdorf. Ihr Siegerfoto mit dem Titel "Bester Bruder, auch nach 30 Jahren" wurde nach Jury-Vorauswahl via Dart-Pfeil-Wurf nach dem Zufallsprinzip ermittelt.

Im Beisein von WOCHE-Marketingchefin Sandra Kerschbaumer nahm die immer noch überraschte Gewinnerin aus den Händen des Hoteliers Markus Ronacher den Siegerpreis entgegen: Zwei Wohlfühltage im "Das Ronacher Therme & Spa Resort" in Bad Kleinkirchheim einschließlich "1001 Nacht Ritual für Zwei".Und wer darf Sonja begleiten? Natürlich Bruder Andreas!