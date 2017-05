03.05.2017, 10:49 Uhr

Kekse-Verteilaktion in Klagenfurt als Raum für Begegnung der Kulturen.

Gesellschaftliches Engagement

INNENSTADT. Ein Zeichen für Solidarität, Zusammenhalt und Respekt als Eckpfeiler unserer Gesellschaft setzte die Muslimische Jugend Österreich (MJÖ) kürzlich in der Klagenfurter Innenstadt. Jugendliche verteilten herzförmige Kekse und standen für Gespräche bereit. Das Motto: "Ein Herz für Kärnten".Jugendliche der MJÖ engagieren sich in unterschiedlichster Weise. Ende Mai bis Ende Juni steht etwa wieder das bundesweite karitative Projekt "Fasten - Teilen - Helfen" auf dem Programm. Dabei wird zum Beispiel in Obdachlosen-Heimen gekocht, in Senioreneinrichtungen Spiele-Nachmittage veranstaltet u. s. w. Im Laufe der Jahre kam es schon zu vielen Kooperationen mit Caritas, Lebenshilfe oder dem Roten Kreuz.