Nicole Harg: Per Zufall ins Fernsehen und zu neuer Kundin

26.04.2018, 08:34 Uhr

Nageldesignerin Nicole Harg überraschend in neuer ATV-Sendung.

Ab 2. Mai im TV

KLAGENFURT. Da staunte Nicole Harg, die Betreiberin des Klagenfurter Nagelstudios "Nails of Magic" nicht schlecht, als vor Kurzem ein großes Kamerateam von ATV vor ihrem Betrieb stand. "Man rief mich zwar vorher wegen eines Nagel-Termins an, doch ich hatte keine Ahnung, um was es wirklich geht", sagt Harg.Die Auflösung: Für das neue Sendeformat "Die Hochzeit meiner besten Freundin" suchte das Team von ATV für die Klagenfurter Kandidatin und Braut "Debby" nach einem geeigneten Nagelstudio für die Hochzeitsvorbereitungen. "Mich freut natürlich besonders, dass sie mich nur aufgrund der Rezenssionen im Internet ausgewählt haben", so Harg.Debby ließ sich aber nicht nur für ihre Hochzeit, die kurz darauf stattfand, die Nägel modellieren: Sie bleibt Harg künftig als neue Kunden erhalten. "Wir haben schon den nächsten Termin ausgemacht", schmunzelt die Unternehmerin, die 2015 schon Harald Glööckler mit ihren Nadeldesigns begeistern konnte. Harg betreibt ihr Nagelstudio in der Paulitschgasse seit zwei Jahren, zuvor war sie sechs Jahre in Lassendorf als Nageldesignerin tätig.Ab 2. Mai läuft das neue Sendeformat an. Und Harg freut sich schon darauf, ihren Betrieb in einer der Folgen wieder zu entdecken. Das schönste für sie ist aber, dass sie dadurch Debby als neue Kundin gewonnen hat. "Und dass meine bisherigen Kunden so zufrieden sind, dass