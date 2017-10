Pfarrkindergarten gibt es seit 60 Jahren

11.10.2017, 11:00 Uhr

Jubiläum wird am Wochenende gefeiert.

WAIDMANNSDORF. Seit 60 Jahren gibt es den Pfarrkindergarten St. Marienheim in Klagenfurt. Aus diesem Grund wird am kommenden Sonntag, 15. Oktober, groß gefeiert. Alle ehemaligen Kinder, Eltern und Mitarbeiterinnen sind ab 10 Uhr zu einem Beisammensein eingeladen. Los gehen die Feierlichkeiten mit einem Festgottesdienst in der Kirche St. Josef Siebenhügel.In den letzten 60 Jahren haben ca. 4.800 Kinder den Pfarrkindergarten besucht. Aktuell werden 120 Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren betreut. Zusätzlich werden noch 15 Kleinkinder von 1,5 bis 3 Jahren in der Kindertagesstätte Dominicus Savio betreut."Da ich selbst schon als Kind diesen Kindergarten besuchte, ist er für mich Heimat und Arbeitsplatz zugleich. Ich bin sehr glücklich darüber ein Teil eines wunderbaren Teams zu sein, das die Kinder mit ihren Besonderheiten in den Mittelpunkt stellt und sie eine Zeitlang begleiten darf", sagt Carmen Biethan. Sie ist seit 10 Jahren Kindergartenleiterin.

Kinder fühlen sich wohl



Im Kindergarten gibt es 2 Halbtags- und 3 Ganztagsgruppen, in welchen jeweils eine Kindergartenpädagogin und eine Kleinkinderzieherin für das Wohl der Kinder sorgen. Verköstigt werden alle durch eine hauseigene Küche.Neben den Schwerpunkten, die Förderung der kognitiven, kreativen, motorischen, emotionalen und sozialen Fähigkeiten der Kinder, ist der große Garten ein absolutes Highlight.