Polizei-Report: Vorfälle in Klagenfurt Land

11.05.2017, 22:54 Uhr

Motorrad-Unfall in Krumpendorf und Einbruchsdiebstahl in Poggersdorf.

KRUMPENDORF, POGGERSDORF. Heute Nachmittag fuhr eine Fahrschülerin - 57 Jahre alt und aus Krumpendorf - mit dem Motorrad aus der Einfahrt einer Wohnanlage in Krumpendorf aus. Sie folgte ihrem Fahrlehrer die Kochstraße entlang in Richtung Norden. Doch die Frau kam zu weit nach rechts und kam auf dem Gehsteig, auf dem sie entlang fuhr. An einer Einfahrtsmauer blieb sie hängen und stürzte. Mit Verletzungen unbestimmten Grades wurde die 57-Jährige von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt geführt.

Fenster gewaltsam geöffnet

Einen Einbruch gibt es aus Poggersdorf zu vermelden. Passiert sein soll er heute zwischen 6.45 und 12.50 Uhr. Unbekannte Täter drangen in ein Einfamilienhaus in Poggersdorf ein, indem sie ein gekipptes Fenster gewaltsam öffneten. Nach dem Durchsuchen sämtlicher Räume stahlen sie Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro.