Polizeireport: Das war heute in Klagenfurt los

13.05.2017, 19:46 Uhr

Wegen abgestelltem Rucksack wurde die Bahnstraße gesperrt und aus einem Auto wurde eine Brieftasche gestohlen.

KLAGENFURT. Heute Mittag sorgte ein abgestellter Rucksack in der Bahnstraße, auf Höhe der Kirche, für Aufregung: Ein Passant zeigte bei einer Polizeistreife an, dass ein Mann dort den Rucksack abgelegt und sich danach zügig entfernt hat. In der Kirche fand zu diesem Zeitpunkt eine Messe mit rund 40 Besuchern statt.Weil nicht auszuschließen war, dass es sich bei dem Rucksack um eine Sprengfalle handeln könnte, wurden die Besucher der Messe evakuiert, der Zugsverkehr auf der unmittelbar angrenzenden Bahnstrecke eingestellt sowie die Bahnstraße gesperrt.Der Rucksack wurde unter den erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen von Spezialisten untersucht. Allerdings befand sich darin lediglich Kleidung, Toilettartikel und Dokumente, die auf den Eigentümer schließen lassen. Rund eineinhalb Stunden später, gegen 13.40 Uhr, wurden die Sicherungsmaßnahmen aufgehoben.

Diebstahl am Nachmittag

Ebenso heute, gegen 14 Uhr, hat ein bisher unbekannter Täter aus unversperrt abgestellten Auto in Klagenfurt eine Brieftasche mit Bargeld, Konto-, Kundenkarten und einem Führerschein. Der Schaden dürfte mehrere hundert Euro betragen.