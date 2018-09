Schätze am Katschberg

20.09.2018, 09:48 Uhr

"9 Plätze - 9 Schätze"

Wegen seiner Schönheit wurde der Katschberg nun gemeinsam mit zwei weiteren Kärntner Regionen für die ORF Sendung „9 Plätze - 9 Schätze“ nominiert.Die Region Katschberg unter Obmann Roland Pernkopf hat für Besucher, Sportler und sogar Verliebte ein attraktives Angebot, das durch die malerische Naturlandschaft ermöglicht und abgerundet wird.

Sport am Berg



Für Verliebte

Voten für den Katschberg

Für Wanderfreudige gibt es 47 markierte Wanderrouten mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden. So können auch Familien mit Kindern die Natur genießen. Dafür bietet sich der Herzerlweg als einfach gegehbarer Naturlehrpfad an.Auch Reiten, Bogenschießen, Rad fahren und viele weitere sportliche Aktivitäten werden angeboten.Der Katschberg kann sich auch von seiner romantischen Seite zeigen. Von Juni bis September können sich Verliebte auf 1850 Metern Seehöhe das Ja-Wort geben. Dafür wird die beliebte Gamskogelhütte zum Standesamt. In ihr kann das Paar gemeinsam die Grenze zwischen Kärnten und Salzburg überschreiten und so auch in Zukunft gemeinsam alle Grenzen überwinden.Die kirchliche Trauung findet in der geschichtsträchtigen Marienkapelle statt. Sie wurde von Olga Hoffman aus Dank nach einem Autounfall zu Ehren der Mutter Maria errichtet.Zum fünften Mal werden in der ORF Sendung „9 Plätze - 9 Schätze“ die schönsten Platzerl Österreichs gesucht. Der Katschberg wurde als eine von drei Kärntner Attraktionen dafür nominiert. Sollte er die Kärnten-Ausscheidung gewinnen, geht es mit der Pferdekutsche nach Wien auf den Küniglberg.0901 05 909 05 von 19. bis 23. September!