Selbstgemachte und regionale Produkte

02.05.2018, 11:28 Uhr

Auch diese Woche werden anlässlich des Jubiläums weitere Läden vom Benediktinermarkt vorgestellt.

KLAGENFURT (lmw). Seit über 30 Jahren ist das Geschäft von Ernst Pertl in der Familie und zusammen mit seiner Frau versorgt er die Benediktinermarkt-Besucher täglich mit frischem Obst und Gemüse. "Obst, Gemüse und Südfrüchte Pertl" stellt eine große saisonale Auswahl zur Verfügung: "Wir verkaufen auch selbstgemachte Marmelade und frischgepresste Säfte", sagt Pertl. Außerdem bietet Pertl eine Vielfalt von regionalen wie auch italienischen Produkten an. Einmal in der Woche fährt er dafür eigens nach Italien zum Einkaufen.

Weine beim Steirermandl

40 Sorten Brot

Kunsthandwerk und Kuchen

Seit fünf Jahren betreiben Reinhard Raminger und seine Frau Margit Dworak das Steirermandl am Markt. "Bei uns sind alle Produkte direkt aus der Süd- und Oststeiermark", sagt Dworak. Das Steirermandl ist bekannt für erstklassige alkoholische Getränke, vor allem der Kürbiskernlikör im Waffelbecher und die "Wilde Hummel", die aus Juhudler-Frizzante aus der Isabellatraube besteht, sind bei den Gästen sehr beliebt. "Auch der Schilerol ist eine sehr gute Alternative zum Hugo und wird auch gerne getrunken", sagt Dworak. Insgesamt führt das Steirermandl sechs bis sieben Weinsorten und ist immer von Donnerstag bis Samstag geöffnet. "Wir haben wirklich nette Stammgäste und es macht Spaß am Markt zu arbeiten", sagt Dworak.Der Gurktaler von Familie Siebert ist ein weiterer Laden am Markt, der eine Vielfalt von selbstgemachten Köstlichkeiten anbietet. Gerlinde Schubernig ist seit sechs Jahren fester Bestandteil des Teams und erzählt, dass der Laden immer schon im Besitz der Familie Siebert war. "Es gibt auch zusätzlich noch einen mobilen Marktstand am Samstag mit frischen Brot, Kuchen, Fisch und Aufstrichen", sagt Schubernig. Der Gurktaler bietet rund 40 verschiedene Sorten Brot an und produziert auch für Allergiker. "Wir bieten auch Diabetiker-Kuchen, glutenfreie Käsnudel und vieles mehr für Leute mit Unverträglichkeiten an", sagt Schubernig. Aber auch die Wildspezialitäten, vor allem Hirsch, sind sehr beliebt. Es werden auch verschiedene selbstgemachte Suppen, Aufstriche und Marmeladen angeboten. "Bei Kuchen, Brot und Fisch ist die Nachfrage sehr groß", sagt Schubernig.Im Laden von Sylvies Kostbarkeiten sorgt Sylvie Kirschner täglich für frische und selbstgemachte Kuchen. "Ich produziere direkt vor Ort und biete jeden Tag drei bis vier verschiedene Kuchensorten an", sagt Kirschner. Sehr beliebt seien laut Kirschner der Schoko- und Mohnkuchen. Sylvies Kostbarkeiten ist eine Kombination aus Kunsthandwerk, Kaffee und Kuchen. Das Frühstück ist eine weitere Besonderheit, denn damit ist Kirschner einzigartig am Markt. "Mir gefällt die gemütliche Atmosphäre am Markt sehr gut und es können auch echte Freundschaften entstehen", sagt Kirschner.