Selbstüberschätzung als Unfallursache

16.02.2018, 02:30 Uhr

Selbstüberschätzung und zu hohes Tempo sind die Ursachen für die meisten Unfälle auf den Skipisten.

Zahl der Skiunfälle konstant

FIS-Verhaltensregeln für Skifahrer & Snowboarder

KLAGENFURT (chl). Laut Kuratorium für Verkehrssicherheit (KfV) verletzen sich rund 23.100 Österreicher beim Skifahren auf heimischen Pisten, 4.300 weitere verunfallen beim Snowboarden.„Die meisten Skiunfälle oder Zusammenstöße sind auf Selbstüberschätzung zurückzuführen sowie auf zu hohes Tempo, zu dem die gut präparierten Pisten verleiten", beobachtete Kurt Messner, der sportliche Leiter des Landesskiverbandes Kärnten. "Dazu kommt, dass in den letzten zwanzig Jahren die Liftkapazitäten verbessert wurden und damit mehr Personen pro Stunde befördert werden. Die Pisten hingegen wurden im Verhältnis dazu nicht oder nur wenig verbreitert, was eben zu den vielen Zusammenstößen führt.“Messners Tipps, um Unfälle zu vermeiden: Beachten und Einhalten der FIS-Regeln (siehe rechte Info-Doppelspalte), auf die körperliche Fitness achten, das eigene Können besser einschätzen. Zudem sei Messner für die Einführung einer Pisten-Polizei: „In Amerika gibt es eine Pisten-Patrol, die dort äußerst streng handelt.“Im UKH Klagenfurt wurden vergangene Woche rund 800 Frisch-Verletzte versorgt, rund 100 Verletzungen mussten operiert werden. "Der Großteil dieser hundert Operationen von Frisch-Verletzten war auf Skiunfälle zurückzuführen", informiert der ärztliche Leiter des UKH Prim. Priv.Doz. Dr. Vinzenz Smekal.Die Anzahl der Skiunfälle sei seit Jahren konstant. Die Art der Verletzungen reichen vom Speichenbruch bis zu Kopfverletzungen und Verletzungen an der Wirbelsäule. "Während typische Skiverletzungen wie Unterschenkel-Drehbruch kaum mehr vorkommen, häufen sich beispielsweise Schienbeinkopf-Verletzungen", zieht Primarius Smekal einen Vergleich zu früher.1. Rücksichtnahme: Jeder Skifahrer/Snowboarder muss sich so verhalten, dass er keinen anderen gefährdet oder schädigt.2. Geschwindigkeit und Fahrweise: Auf Sicht fahren, Geschwindigkeit und Fahrweise seinem Können und den Gelände-, Schnee- und Witterungsverhaltnissen sowie der Verkehrsdichte anpassen.3. Fahrspur: Der von hinten Kommende muss seine Fahrspur so wahlen, dass er vor ihm Fahrende nicht gefährdet.4. Überholen: Überholt werden darf von oben oder unten, von rechts oder von links, aber immer nur mit einem Abstand, der dem Überholten für alle seine Bewegungen genügend Raum lasst.5. Einfahren, Anfahren: Jeder, der in eine Abfahrt einfahren, nach einem Halt wieder anfahren oder hangaufwärts schwingen oder fahren will, muss sich nach oben und unten vergewissern, dass er dies ohne Gefahr für sich und andere tun kann.6. Anhalten: Jeder muss es vermeiden, sich ohne Not an engen oder unübersichtlichen Stellen einer Abfahrt aufzuhalten. Ein gestürzter Skifahrer oder Snowboarder muss eine solche Stelle so schnell wie möglich freimachen.7. Aufstieg, Abstieg: Jeder, der aufsteigt oder zu Fuß absteigt, muss den Rand der Abfahrt benutzen.8. Beachten der Zeichen: Markierung und Signalisation beachten.9. Hilfeleistung: Bei Unfällen ist jeder zur Hilfeleistung verpflichtet.10. Ausweispflicht: Jeder, ob Zeuge oder Beteiligter, ob verantwortlich oder nicht, muss im Falle eines Unfalles seine Personalien angeben.