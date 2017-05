Seltene Solisten dominieren die kommende Saison des Musikvereins Kärnten

04.05.2017, 16:22 Uhr

"Instrumentale Kapriolen" ist das Motto der Konzertsaison 2017/18, dabei werden seltene Soli-Instrumente vor den Vorhang geholt.

Pipa, Harfe und Kontrabass als Solisten

KLAGENFURT (vep). Konzerte wider dem Trend werden ab 22. September auf dem Konzertprogramm des Musikvereins Kärnten stehen, informierte heute der künstlerische Leiter Ernest Hoetzl bei einer Pressekonferenz in der Kärntner Sparkasse. Denn vor den Vorhang des Konzerthauses Klagenfurt werden in der kommenden Konzertsaison Instrumente geholt, die selten die Solis übernehmen."Den Auftakt macht eine Pipa, das ist eine traditionelle chinesische Laute", so Hoetzl. Bei diesem Konzert ist das Symphonieorchester aus Shenzhen zu Gast und wird mit Klängen aus Fernost und russische Meisterwerke aufwarten.Im Oktober spielt die Zagreber Philharmonie ein Mozart-Konzert für Flöte und Harfe. Hoetzl: "Das ist für den Harfinisten technisch sehr mühsam zu spielen."Beim Chellokonzert Nr. 2 von Joseph Haydn im November wird es "irre", wie Hoetzl betont: "Das Kurpfälzische Kammerorchester Mannheim wird das Konzert in D-Dur spielen. Das ist schon für ein Chello schwierig zu bewältigen, aber das Solo übernimmt hier ein Kontrabass." Petru Luga sei ein Virtuose, der das könne wie kein anderer. "Das wird Akrobatik pur", so Hoetzl.Auch ein Sonderkonzert der Moskauer Solisten steht auf dem Programm, wie auch ein Konzert der Berliner Philharmoniker.

Programm Jeunesse Kärnten

Hochkultur ohne Partner nicht finanzierbar

Alle Konzerte auf einen Blick

Die Jeunesse Kärnten beginnt ihre Konzertsaison am 30. September im Dom zu Klagenfurt mit einem Konzert mit einer Hommage an Chorleiter Christian Liebhauser-Karl. Anlässlich seines 50. Geburtstages dirigiert er die Euro Symphony SFK und den Kammerchor Klagenfurt zu Schuberts Es-Dur-Messe. Beim finalen Konzert der Jeunesse am 12. April 2018 musiziert Spaniens führendes Ensemble für Neue Musik, das Ensemble Plural, gemeinsam mit der Euro Symphony SFK Gustav Mahlers 1. Symphonie.Hoetzl betonte auch, dass Hochkultur ohne verlässliche Partner nicht finanzierbar sei. Sparkasse-Vorstandsdirektorin Gabriele Semmelrock-Werzer, die seit 2016 auch die Präsidentin des Musikvereins ist, sowie Wiener-Städtische-Direktor und Partner Erich Obertautsch erläuterten, wie wichtig die Förderung von Kunst und Kultur sei, um die Vielfalt der heimischen Kulturlandschaft zu erhalten und sie gleichzeitig weiterzuentwickeln.Details zu allen Konzerten finden Sie unter: www.musikverein-kaernten.at und www.jeunesse.at