St. Veiter Straße war wegen Unfall gesperrt

11.05.2017, 13:43 Uhr

PKW-Lenker fuhr frontal gegen LKW. Ein Verletzter.

INNENSTADT. Die St. Veiter Straße war heute wegen eines Unfalls rund 45 Minuten lang gesperrt. Gegen 9 Uhr war ein LKW-Fahrer aus der Steiermark (31) auf der St. Veiter Straße stadtauswärts unterwegs. Er wollte in die Kraßniggstraße nach links einbiegen, musste aber kurz wegen entgegenkommendem Verkehr halten. Als er dann einbog, scheint er einen entgegenkommenden PKW übersehen zu haben. Das Auto des 71-jährigen Lenkers fuhr frontal in den LKW und der Mann wurde im Fahrzeug eingeklemmt. Passanten halfen ihm aus dem Auto. Mit Verletzungen unbestimmten Grades wurde er dann ins Klinikum Klagenfurt nebenan gebracht. Der LKW-Fahrer wurde nicht verletzt.Am PKW entstand Totalschaden, am LKW schwerer Sachschaden. Die Berufsfeuerwehr Klagenfurt mit 14 Mann kam zur Reinigung der Fahrbahn.