Team Kärnten: Peinliche Fehler in Sachunterrichtsbüchern

10.09.2018, 16:10 Uhr

Das Sachunterrichtsbuch "Schatzkiste - Sachunterricht Kärnten" für die Kärntner Schüler beinhaltet scheinbar einige peinliche Fehler.



Fehler im Buch

KÄRNTEN. Gerhard Köfer vom Team Kärnten fand heute pünktlich zum Schulstart gleich mehrere peinliche Fehler im Sachunterrichtsbuch der Kärntner Volksschüler. Das Buch sei nicht nur unzumutbar, seine Verwendung in den Kärntner Schulen sei "fatal".Unter anderem wird in der Rubrik der "Kärntner Berühmtheiten" von einem "Willhelm Hrudnigger" gesprochen, der für Köfer nur der bekannte Mundartdichter Wilhelm Rudnigger sein kann. Weiteres wird das Beachvolleyball-Turnier in Klagenfurt als touristische Attraktion angeführt.Der Beach Volleyball Grand Slam wird allerdings seit Jahren nicht mehr in Kärnten ausgetragen. Außerdem soll bei den Sehenswürdigkeiten zwar der Wörthersee angeführt worden sein, aber das dazugehörige Bild zeigt diesen nicht, so Köfer. Zu guter letzt wurde das Glantal in einer geographischen Abbildung nicht angeführt.

Umgehend aus dem Verkehr zu ziehen

Köfer wundert sich, wie die Landesregierung "von bester Bildung" sprechen kann, wenn die Kärntner Volkschüler nicht einmal korrektes Unterrichtsmaterial zur Verfügung gestellt bekommen.Köfer hofft, dass die Bücher umgehend aus dem Verkehr gezogen und durch fehlerlose Exemplare ersetzt werden. Hier ist laut ihm auch der Schulbuchverlag zur Verantwortung zu ziehen, denn Lehrer müssen auf die Richtigkeit ihrer Bücher vertrauen können. Außerdem fragt er sich, wer für die Auswahl der Themen und die Bilder des Buches verantwortlich war.