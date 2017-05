Teil 3: Die Klagenfurter Anwärterinnen auf die Miss-Kärnten-Krone

04.05.2017, 12:51 Uhr

Im letzten Teil stellen wir die Klagenfurterinnen Vanessa Struger und Selina Schönfelder vor.



Vanessa Struger

KLAGENFURT. 13 hübsche Kärntnerinnen stellen sich der Wahl – sieben von ihnen sind aus der Landeshauptstadt.Die 24-Jährige gelernte Autoverkäuferin Vanessa Struger ist hübsche Mama einer dreijährigen Tochter. Zur Miss-Kärnten-Wahl bringt sie bereits Erfahrung mit: Schon 2009 nahm sie am Bewerb teil und wurde Zweite. "Damals war ich 16 und noch sehr unerfahren. Heute sehe ich in meiner Reife eher Vorteile und glaube, Kärnten gut repräsentieren zu können", so die 1,70 m große Struger.Privat steht Tochter Naomi Stella natürlich an erster Stelle; mit Skifahren, Reiten und Mountainbiken hält sich Struger sportlich fit. Durch ihren Beruf hat sie eine Leidenschaft für schnelle Autos. Dennoch hofft sie, irgendwann vom Modeln leben zu können, auch wenn es derzeit eher noch ein Hobby ist.

Selina Schönfelder

Die 1,71 m große Selina Schönfelder ist Handelsangestellte und wird ab Herbst mit der Abendmatura beginnen, da sie in einer Bank arbeiten möchte. Schon 2015 hat sie sich zur Wahl der Miss Kärnten beworben. Aber, so Schönfelder: "Ich habe kalte Füße bekommen und bin nicht einmal zum Casting gegangen. Diesmal will ich es aber wirklich wissen!" Ihre Freizeit verbringt sie häufig auf Instagram und seit Neuestem vor allem mit ihrem "Lui", einem acht Monate alten Samojeden. "Der ist wie ein Husky, nur weiß", sagt Schönfelder. Schon jetzt wiegt Lui 25 Kilo und benötigt rund zwei Stunden Auslauf am Stück – wohl das beste Fitness-Studio für die 21-Jährige. 2014 wurde Schönfelder zur Miss Fête Blanche gekürt, nun hofft sie auf die Miss-Kärnten-Krone. "Ich werde mein Bestes geben und glaube, mit meiner selbstbewussten Art überzeugen zu können."Die Wahl zur Miss Kärnten am 3. Mai hat die Völkermarkterin Jasmin Wedenig gewonnen. Auf www.meinbezirk.at/misskärnten2017 finden Sie alle Ergebnisse und Details.Sie nehmen an der Wahl zur Miss Kärnten 2017 teil:Ramona Baric aus KlagenfurtMarlin Ruiz aus KlagenfurtSelina Schönfelder aus KlagenfurtVanessa Struger aus Klagenfurt/ViktringJessica Berger aus Klagenfurt/ViktringDenise Dedic aus KlagenfurtJohanna Scherer aus MoosburgSvjetlana Janjusevic aus St. Veit/GlanElisabeth Rauter aus RoseggJulia Wuzella aus RoseggChristina Freundl aus RadentheinJasmin Wedenig aus VölkermarktSelina Wedenig aus Völkermarkt