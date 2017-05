Unfall in der Ebenthaler Straße: Totalschaden an zwei Autos

07.05.2017, 08:30 Uhr

Totalschaden an zwei Autos nach Zusammenstoß in der Ebenthaler Straße.

KLAGENFURT. Gestern Abend gegen halb elf kam es zu einer Kollission an der Kreuzung St. Peter Straße, Ebenthaler Straße: Eine 54-jährige Klagenfurterin, die aufgrund von Alkoholkonsum in einem leicht beeinträchtigten Zustand war, missachtete das "Vorang geben"-Verkehrszeichen und stieß in der Kreuzung mit dem PKW eines 21-jährigen Klagenfurters zusammen. Dieser befand sich auf der Ebenthaler Straße Richtung Süden.Durch den Zusammenstoß erlitt der Mann Verletzungen unbestimmten Grades und wurde von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert.Beide Fahrzeuge erlitten einen Totalschaden.