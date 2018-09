Von der Warte zum 100-Meter-Turm

13.09.2018, 05:00 Uhr

Wie der Pyramidenkogel zu seinem Namen kam und vieles mehr ab sofort in Buchform.

Vom Berg zum Ausflugsziel

KEUTSCHACH. Der Verlag Johannes Heyn veröffentlichte in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Keutschach (als Herausgeber) ein reich bebildertes Buch zur Geschichte des wohl bekanntesten Aussichtsberges in Kärnten: "Der Pyramidenkogel und seine Türme. Von einer Warte zum 100 Meter hohen Aussichtsturm".Autor Andreas Kleewein beschreibt die Entstehung des Pyramidenkogels aus geologischer Sicht, dessen Namensgebung und Erschließung sowie die Anfänge des Berges als Ausflugsziel. Schwerpunkt ist die Errichtung der Aussichtstürme sowie bemerkenswerte Projekte zum Erreichen des Berggipfels, etwa mit Hilfe einer Schmalspurbahn und Seilbahnen aller Art. Zudem erfährt man, welche touristischen Marketingmaßnahmen im Laufe der Jahre gestartet wurden: Rad- und Autorennen, Sonderpostamt und einiges mehr.Die erste Aussichtswarte entstand übrigens 1907, der erste Turm aus Holz 1950, der Betonturm 1968 und 2013 wurde das heutige Prachtstück eröffnet.Karl Dovjak, der Bürgermeister der Pyramidenkogel-Gemeinde, ist begeistert: "Endlich gibt es ein fachkundiges Buch über die Geschichte des Pyramidenkogels und seiner Türme. Die Entwicklung des Berges als Ausflugsziel ist eng verbunden mit der touristischen Entwicklung am Wörthersee und im Seental Keutschach. Das Buch wird sicher dazu beitragen, den Bekanntheitsgrad unserer Attraktion weiter zu steigern."Zu Wort kommt auch Nachkriegs-Bürgermeister und Initiator der ersten Turmes Simon Strauß. Anekdoten und Besuche prominenter Persönlichkeiten runden den Bild-Text-Band ab."So manches scheinbar Innovative war schon in der Vergangenheit immer wieder Thema", verweist Tourismusleiter Stefan Meisterle auf die spannenden und abenteuerlichen Recherchen zum Buch.Die drei Türme zusammen wurden übrigens von insgesamt mehr als acht Millionen Menschen besucht.

"Der Pyramidenkogel und seine Türme - Von einer Warte zum 100 Meter hohen Aussichtsturm"Gemeinde Keutschach am SeeJohannes Heyn, KlagenfurtSeitenzahl: 167Abbildungen: 139, mit zusätzlich drei ausklappbaren PanoramakartenPreis: 10 Euro