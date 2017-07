Waldfest in Viktring

AT

Klagenfurt am Wörthersee

, 9073 Klagenfurt am Wörthersee AT

Neudorfer Wald , 9073 Klagenfurt am Wörthersee AT

Zahlreiche Gäste zieht es jährlich in den Neudorfer Wald.

VIKTRING. Es ist legendär, das Waldfest der FF Viktring-Stein/Neudorf im Neudorfer Wald in Viktring. Am Samstag, 29. Juli, ist es soweit: Ab 20 Uhr unterhalten "Werner & Company". Am Sonntag, 30. Juli, geht es mit der Feldmesse um 10 Uhr und dem anschließenden Frühschoppen weiter.