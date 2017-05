Weiß & grün hat nun Saison: Spargelzeit!

04.05.2017, 09:08 Uhr

Spargelsaison ist eröffnet: Was man daraus zaubern kann, verrät der Küchenchef vom Landhaushof.

Hohe Qualität

KLAGENFURT (lmw). Der Spargel hat jetzt Hochsaison und viele freuen sich auf die besonderen Gerichte. Auch beim Landhaushof in der Klagenfurter Innenstadt steht der beliebte Spargel auf der Speisekarte."Der Spargel zählt zu den traditionellen Gerichten und er ist leicht und sehr gesund", erklärt Küchenchef Hartwig Häusl. Der heimische Spargel sei besonders hochwertig und schmecke auch viel besser als importierter Spargel. "Der Unterschied ist im Geschmack deutlich spürbar", informiert Häusl. Schon in den 1980er-Jahren war der Spargel laut Häusl stark im Kommen, aber damals war er in Österreich noch nicht in solchen Massen vertreten. Heute sieht es hingegen schon anders aus, und der Spargel sei sehr beliebt. "Vor allem der grüne Spargel wird immer stärker, weil der Geschmack ein anderer ist", sagt Häusl.

Spargel ist vielseitig

Tipp für Kinder

Tipps für die Spargelzucht

Zur Sache:

Der Spargel habe viele Vorteile: Er ist sehr kalorienarm und besteht zu über 90 Prozent aus Wasser und ist daher ein sehr leichtes Gericht. "Spargel kann man in jeder Variation essen, sei es gebacken, kalt, mariniert oder als Beilage und deshalb ist er so beliebt", erklärt Landhaushof-Chef Paul Haas. Der Klassiker sei aber immer noch Spargel mit Sauce Hollandaise. "Aber auch das Spargelrisotto, die Kärntner Spargelnudel und der Spargelsalat sind sehr beliebt" erklärt Haas. Die Spargelzeit dauere sechs bis acht Wochen, deshalb wird die Speisekarte auch regelmäßig verändert. "Wir wollen unser Angebot variieren", sagt Haas.Nur Kinder mögen das Frühlingsgemüse oft nicht so gerne, aber auch dafür habe Küchenchef Häusl einen Tipp, um den Kindern den Spargel näherzubringen. "Wenn die Eltern den Kindern das vorleben, funktioniert es auch ganz gut, dass Kinder den Spargel annehmen", sagt Häusl. Die Spargelsuppe oder Spargel im Backteig komme bei den Kindern gut an. "Der Spargel hat einen speziellen Geschmack, der oft erst mit dem Alter angenommen wird, deshalb mögen Kinder den Spargel oft nicht so gerne", erklärt Haas. Er und Häusl sind beide Spargel-Liebhaber und freuen sich jedes Jahr auf diese Zeit. "Spargel ist immer ein Fixpunkt in unserem Saisonangebot", erklärt Haas.Küchenchef Häusl züchtet übrigens selbst seit sieben Jahre Spargel: "Ich habe weißen und grünen Spargel und ernte zwischen 18 und 20 Kilo." Spargel könne man erst im zweiten Jahr ernten, denn die Krone müsse stark genug sein. "Er wächst sehr schnell. Je schneller man ihn erntet, desto schneller ist auch der Nachwuchs", erklärt Häusl. Die Spargelzucht bedarf das ganze Jahr über Pflege, doch dann könne man sich freuen, guten Spargel zu ernten.erklärt die Vorteile von Spargel:das könnte Nierensteine vermeidenSpargel ist gut für Diabetikerregt das Liebesleben anund ist reich an Ballaststoffen: gut für die Darmfloraenthält viel Vitamine Eideal für Schwangere und Stillende