Weiterer Drogentoter in Kärnten

10.09.2018, 17:07 Uhr

Weiteres Drogenopfer tot in seinem Zimmer in Klagenfurt gefunden.

KLAGENFURT. Vergangenen Freitag Nachmittag wollte der 34-jährige Freund und Zimmernachbar des Opfers den Klagenfurter durch Klopfen am Fenster aufwecken. Als der 34-jährige Klagenfurter einen Blick durch das Fenster warf, sah er seinen Zimmernachbarn reglos am Rücken auf der Couch liegen. Außerdem erkannte er eine Spritze die im Handrücken des Opfers steckte.Um die Zimmertüre zu öffnen musste ein Zweitschlüssel über die Vermieterin organisiert werden. Leider konnte beim Betreten des Zimmers nur noch der Tod des Mannes festgestellt werden. Die Polizei wurde daraufhin sofort verständigt. Diese fand weitere Utensilien zur Verwendung von Suchtgiftmitteln in der unmittelbaren Nähe des Toten. Durch eine Obduktion des Opfers konnte vorläufig Intoxikation als Todesursache festgestellt werden.