Welt-Alzheimer Tag 2018

18.09.2018, 21:38 Uhr

Am 21. September findet der Welt-Alzheimertag statt. Die Caritas veranstaltet aus diesem Anlass das "Café Zeitreise" am Neuen Platz in Klagenfurt.

Tipps für den Umgang mit Demenz

KÄRNTEN. Durch das ständig steigende Alter der Bevölkerung, nahm auch die Zahl von Demenz-Erkrankungen zu. Bereits jetzt leiden rund 130.000 Österreicher an einer Form von Demenz. Bis 2050 soll sich diese Zahl sogar noch verdoppeln.In Österreich wird ein Großteil der Menschen die an Demenz erkrankt sind zu Hause betreut. Das ist oft eine große Belastung für die Pflegenden und Angehörigen. Caritas Präsident Michael Landau warnt sogar davor, dass diese außergewöhnliche Belastungssituation zu einem sozialen Rückzug führen kann.Den Betroffenen als auch den Angehörigen und Pflegenden stehen Mitarbeiter der Caritas Österreich täglich mit Rat und Tat zur Seite. Um eine erste Hilfestellung geben zu können, haben die Caritas Mitarbeiter Fragen gesammelt die sie am häufigsten gestellt bekommen.Dieses Experten Know-How steht online allen Österreichern unter www.caritas-pflege.at zur Verfügung.

Demenzstrategie Österreich

"Café Zeitreise"

Die nationale Demenzstrategie , die 2015 vorgelegt wurde, wird von der Caritas durchaus begrüßt. Das Ziel der Demenzstrategie ist es koordiniert mit Demenz umzugehen. Außerdem soll das Thema entabuisiert werden und eine Bewusstseinsbildung sowie Kompetenzstärkung stattfinden, so Landau.Damit diese Strategie erfolgreich umgesetzt werden kann, müssen alle Beteiligten an einem Strang ziehen. Das gilt nicht nur für den Bund und die Länder, sondern auch andere Einrichtungen wie die Polizei, die Ämter und Verwaltung, die Wirtschaft und selbstverständlich alle Menschen die in der Pflege oder sozialen Berufen tätig sind.Für Landau geht es aber auch darum, die Gesellschaft demenzfreundlicher zu gestalten. Tabus und Berührungsängsten könne man zum Beispiel durch Informationsveranstaltungen und niederschwellige Betreuungsangeboten entgegensteuern, so Landau.Anlässlich des Welt-Alzheimer Tages hat die Caritas in ganz Österreich Aktionen geplant, um Patienten und deren Angehörige zu unterstützen.In Kärnten findet daher amdie Aktionamin Klagenfurt statt. Vonsteht, neben dem breiten Pflegeangebot, das Thema "Demenz" im Vordergrund.