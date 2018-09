"West Coast Swing" aus Klagenfurt

20.09.2018, 01:30 Uhr

Vor vier Jahren wurde als weltweites Tanzevent die "International Rally West Coast Swing“ ins Leben gerufen, bei der an einem bestimmten Tag im Jahr eine Choreographie zu einem vorher definierten Chart-Song getanzt wird.Vor vier Jahren mit 78 Städten gestartet, nahmen heuer bereits über 300 Städte teil, darunter Klagenfurt mit den West-Coast-Swingern der Tanzschule Rabl. Um die Welt an der Klagenfurter Choreographie teilhaben zu lassen wurde ein Video gedreht, unter anderem am Pyramidenkogel und im Minimundus."Wir haben viel Zeit und Herz in unsere Vorbereitung gesteckt. Trotz des modernen Tanzes haben wir beschlossen, die weltweit einzigartige Kärntner Tradition über die Landesgrenzen hinaus zu transportieren. Daher haben wir in typischer Kärntner Kirchtagstracht mit Dirndl und Lederhose getanzt", erklärt RablDas Video ist auf dem You-Tube-Kanal der Tanzschule zu finden."Wer selbst einmal den West-Coast-Swing versuchen möchte, für den gibt es jeden Monat die Möglichkeit bei uns einzusteigen", informiert Rabl.Infos: www.tanzschule-rabl.at.Videolink vom Flashmob auf Youtube: www.youtube.com/watch?v=3U12Gq0SE9s