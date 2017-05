Wettcafé-Überfall in St. Peter: Zweiter Tatverdächtiger ausgeforscht

13.05.2017, 09:34 Uhr

Hauptverdächtiger festgenommen, er ist nicht geständig.

ST. PETER. Zwei Männer - 31 und 32 Jahre alt - sollen den Überfall auf ein Wettcafé in St. Peter vor über einer Woche begangen haben. Den 31-Jährigen konnte die Polizei am 9. Mai festnehmen (hier geht es zum Beitrag) . Im Zuge der Befragungen machte der Mann vage Angaben, wo sich der zweite Tatverdächtige aufhalten könnte. Nämlich bei dessen Freundin. Gestern gelang es der Polizei, die Freundin auszuforschen. Bei einer Hausdurchsuchung wurde bei ihr der Hauptverdächtige festgenommen. Er ist zur Tat nicht geständig. Der 32-Jährige wurde in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.