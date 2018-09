WOCHE-Chef Markus Galli feiert Jubiläum

20.09.2018, 15:43 Uhr

Zum 50er von "WOCHE Kärnten"-Geschäftsführer Markus Galli ließ ihn das gesamte Zeitungs-Team zum runden Wiegenfest hochleben.

KLAGENFURT, KÄRNTEN. 50 Jahre und kein bisschen leise: Der Geschäftsführer der WOCHE Kärnten, Markus Galli, feiert heute ein persönliches Jubiläum. Da hat sich natürlich auch die gesamte WOCHE-Mannschaft nicht nehmen lassen, ihren Chef zum runden Geburtstag mit Geschenken, Torte und einem netten Beisammensein zu überraschen. Auch wenn der WOCHE-Chef normalerweise kein Aufhebens um seine Geburtstage macht – bei einem Runden kommt man um eine Schar an Gratulanten nicht herum. "Es freut mich deshalb umso mehr, dass ich im Kreise jener Menschen feiern kann, die mir am Herzen liegen. Und das sind natürlich vor allem auch die WOCHE-Mitarbeiter, mit denen ich täglich zusammenarbeite, viel und gerne Zeit verbringe", so der WOCHE-Geschäftsführer.Das gesamte WOCHE-Team gratuliert noch einmal herzlich: "Lieber Herr Chef, alles Gute, viel Gesundheit und ein Hoch auf die nächsten 50 Jahre!"