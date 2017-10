Wörthersee: Konzept zur Beruhigung der Ostbucht vorgestellt

04.10.2017, 13:22 Uhr

In einer Pressekonferenz im Klagenfurter Rathaus wurde das neue Konzept zur Beruhigung der Ostbucht vorgestellt.

KLAGENFURT (stp). Das Konzept zur Beruhigung der Ostbucht steht. Das verkündete die KLagenfurter Bürgermeisterin, Maria-Luise Mathischitz, heute (Mittwoch) in einer Pressekonferenz. Die Neuordnung der Wörthersee Ostbucht betrifft vor allem die rei großen Events Ironman, Starnacht und Kärnten Läuft und wird im Jahr 2018 erstmals umgesetzt werden. Im Zentrum des neuen Konzeptes steht die Beruhigung von drei Zonen.

Die Zone rund um die Schiffsanlegestelle im Norden der Ostbucht gilt als touristischer Hotspot und wird ab 2018 nicht mehr als Veranstaltungsort dienen. Die Infrastruktur der Veranstaltungen wird auf die südlichen Abschnitte der Metnitzstrandwiese beschränkt.

Auch die südliche Ostbucht bleibt zur Gänze frei von Veranstaltungen. Der Bereich, wo in den letzten Jahren das Zentrum des Beachvolleyball-Events war, werde von der Bevölkerung als Ruhezone empfunden.

Die dritte Zone ist der Europapark, der weiterhin von den großen Event unberührt bleibt. Ebenso wie der Bericht rund um die Schiffsanlegestelle werde der Park aber weiterhin als Laufstrecke dienen.

Was ändert sich für die Events?

Die Veränderungen bei den drei großen Sommer-Veranstaltungen in der Ostbucht bleiben trotz des neuen Beruhigungskonzeptes gering. Die Ironman-City, die bisher im nördlichen Bereich der Metnitzstrand-Wiese war, übersiedelt nun auf den Strandbad-Parkplatz. Auch die Starnacht beschränkt sich nun ausschließlich auf den südlichen Teil der Wiese am Metnitztstrand. Gastro und Verkaufsstände werden teilweise an die Uferpromenade verlegt. Für Kärnten Läuft wird auf das Gelände der Starnacht zurückgegriffen. Auch viele infrastrukturelle Synergien ergeben sich unter den drei Events.Stimmen der politischen Vertreter und Veranstalter folgen ...