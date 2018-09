Zeitreise mit einem Wurlitzer

20.09.2018, 03:30 Uhr

Die Volkstanzgruppe Lindwurm feiert ihr 65-Jahr-Jubiläum.

Tanzen und Gemeinschaft

In Lesachtaler Festtagstracht

KLAGENFURT (chl). Einen Wurlitzer stellt die "Volkstanzgruppe Lindwurm" in den Fokus ihrer 65-Jahr-Feier. "Du drückst die entsprechende Tastenkombination und das Live-Ensemble spielt oder singt das gewünschte Lied", erklärt Lindwurm-Sprecherin Brigitte Grünanger den Gag der Feier mit der "umgepolten" Musikabspielmaschine. Das Jubiläumsfest findet am Vorabend ( 22. September) des tradtionellen "Festes für die ganze Familie" statt.Vor 65 Jahren haben sich etwa etwa 20 tanzfreudige Mädchen und Burschen zusammengefunden und den "Heimat- und Volkstrachtenerhaltungsverein Klagenfurt-West" gegründet 1955 benannte man sich in "Heimat- und Trachtenverein Lindwurm Klagenfurt" um. "Als sichtbares Zeichen tragen deshalb die Burschen einen in Kupferblech gestanzten Lindwurm auf ihrem Gürtel", erklärt Grünanger, die als Obmann-Stellvertreterin die Funktion des Sprachrohrs nach außen übernommen hat. Seit zwölf Jahren ist sie Mitglied, ein paar Jahre davon war sie Obfrau. "Ich bin im Mölltal aufgewachsen, liebe die traditionelle Volksmusik und tanze gerne: Polka, Walzer und als besondere Herausforderung die Figurentänze. Außerdem gefällt mir die Gemeinschaft innerhalb der Gruppe", beschreibt sie stellvertretend für die an die 40 aktiven Mitglieder "zwischen sechs und sechzig-plus Jahren" die Faszination. Und: "Die Kinder wachsen mit hinein", was ebenfalls die Mitglieder untereinander bindet.Die "Lindwürmer" pflegen das überlieferte Brauchtum, insbesondere das Volkstanzen, das Schuhplatteln und die Volksmusik und tragen die "Lesachtaler Festtagstracht". Aufgetanzt wird zur Begleitung der eigenen Spielmusik mit Steirischer Harmonika, Klarinette, Hackbrett und Gitarre. Das Schuhplatteln ist wie üblich den Burschen vorbehalten.Geprobt wird (während de Schuljahres) wöchentlich im Turnsaal der Volksschule Annabichl, montags die Schuhplattler, donnerstags alle Volkstänzer. Rund 20 Auftritte werden pro Jahr absolviert, im Sommer gibt es regelmäßige Auftritte bei Kärntner-Abenden am Klopeinersee."Sehr gerne", erzählt Grünanger, "gehen wir auf Reisen, zuletzt ging's nach Skopje in Mazedonien und nach Russland." Die Volkstanzgruppe war auch auch schon bei Festivals in Mexiko, Brasilien, Kolumbien, Florida, Peking, Xengyang, Jordanien, Tatschikistan und in so gut wie ganz Europa.Tanzeiterin ist Daniela Hackl: "Sie macht das mit sehr viel Liebe zum Tanz und auch zu uns. Die Dani versteht es, uns zu motivieren, damit wir unser Bestes geben", streut Grünanger Rosen.

Volkstanzgruppe LindwurmGründungsjahr: 1953Obmann: Mario Promprein, Stellvertreter: Brigitte Grünanger, Rudolf HacklVortänzerin: Daniel Hackl, Roland Bellina, Christoph ThalerFinanzen: Eva Adamik, Schriftführer: Christine Aichholzer, Stv.: Markus Miklautz22. September, 19 Uhr, Pfarrzentrum St. Ruprecht: mit Vocalensemble Carnica, Volksmusikensemble „A guate Mischung“, „Die Vielfältigen“ mit Gerald Ranacher und Volkstanzgruppe Lindwurm-Klagenfurt.23. September, ab 9.30 Uhr: Das Fest für die ganze Familie unter dem Motto "Hast a bisserl Zeit ...", Pfarrkirche St. Ruprecht, Pfarrplatz: heilige Messe, Auftanz am Kirchplatz, Frühschoppen, Offenes Musizieren, Kinderprogramm mit Bastelwerkstatt; Kärntner Käsnudeln, Grill, Mehlspeisenbuffet