25.04.2018, 01:00 Uhr

ist ein Musical in zwei Akten mit Musik und Songtexten von Jerry Herman zum Buch von Harvey Fierstein. Das Musical wurde 1983 uraufgeführt und basiert auf dem gleichnamigen Stück von Jean Poiret, das 1973 uraufgeführt wurde. 1978 hat Édouard Molinaro das Stück verfilmt, u.a. mit Michel Serrault und Ugo Tognazzi. Unter dem Titel „The Birdcage – Ein Paradies für schrille Vögel“ wurde es 1996 in der Regie von Mike Nichols neu verfilmt und wurde ein Hollywood-Kinohit mit Robin Williams und Gene Hackman.Der bekannteste Song aus dem Musical ist „I Am What I Am“, unter anderem ein Welthit und Evergreen in der Version von Gloria Gaynor (1983).

Premiere im Volxhaus Klagenfurt: 18. MaiVorstellungen: 19., 25., 26. Mai, 1., 2., 8. und 10. JuniVorstellungsbeginn jeweils 19:30 UhrKarten: http://musical.volxhaus.net sowie in der Buchhandlung Heyn