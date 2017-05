ACHTUNG... ACHTUNG - Informationen für Haushalte mit geringem Einkommen....

01.05.2017, 22:52 Uhr

Wissenswertes für Haushalte mit geringem Einkommen zu den Themen:

- Befreiung von der Radio- und Fernsehgebühr

- Zuschussleistung zu Fernsprechentgelten und

- Teilbefreiung von Ökostromkosten

Einkommensschwache Haushalte können, wenn bestimmte Anspruchsvoraussetzungen erfüllt und Nettoeinkommensgrenzen nicht überschritten werden, einen Antrag auf Befreiung von der Entrichtung der Rundfunkgebühren, weiters auf Zuschussleistung zu Fernsprechentgelten sowie auf Teilbefreiung von Ökostromkosten stellen. Alle Befreiungsanträge bearbeitet und überprüft die "GIS Gebühren Info Service GmbH", eine 100 % - Tochter des ORF.

Teilbefreiung von Ökostromkosten seit Mitte 2012 möglich:

Im obigem Zusammenhang hat es Änderungen, wie z.B. beim Punkt"Hauptmietzins einschließlich der Betriebskosten" gegeben:- ab 01.09.2016 ist, wenn keine Mietkosten nachgewiesen werden, ein Pauschalbetrag von 140.-- Euro monatlich für den Wohnungsaufwand als Abzugsposten anzusetzen- 2017 eventuelle Mieterhöhungen berücksichtigen ...Es ist daher nicht auszuschließen,dass mit genannten Änderungen bei einkommensschwachen Haushalten, die Nettoeinkommensgrenzen nicht mehr überschritten werden und somit auch eine Neubewertung für eine GIS-Gebührenbefreiung möglich wäre?Weitere Informationen in diesem Zusammenhang sind in Vorbereitung....Die Ökostromkosten (Ökostrompauschale und der Ökostromförderbeitrag) werden vom jeweiligen Stromnetzbetreiber den Haushalten verrechnet.Seit Mitte 2012 können sich in Österreich GIS befreite Kunden auch von Teilen der Ökostromkosten befreien lassen, 80 Euro macht das im Schnitt pro Jahr und Haushalt aus. Aktuell sind ca. 120.000 Haushalte von den Ökostromkosten teilbefreit. Mindestens noch ca. 200.000 weitere Haushalte könnten die Teilbefreiung von den Ökostromkosten aktuell auch beantragen und damit rund 16 Mio. Euro im Jahr sparen.3 Fragen an die Politik und die Beamtenschaft:- Wo bleiben bzw. wer kennt die "gezielten Öffentlichkeitsarbeiten Teilbefreiung von Ökostromkosten" von der GIS und von E-Control, um die Haushalte mit geringem Einkommen ab sofort zu entlasten?- Wozu wurden diese "Mehreinnahmen" bei den Ökostromkosten - seit 2012 rund 50 Millionen Euro - verwendet?- Und warum ist eine rückwirkende Abwicklung bei der "Teilbefreiung Ökostrom" und ein entsprechende Gutschrift für "einkommensschwache Haushalte" heute nicht mehr möglich?