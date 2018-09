Drogen-Problem: Dringlichkeitsantrag im Kärntner Landtag eingebracht

20.09.2018, 16:29 Uhr

Die ÖVP Kärnten präsentierte am Dienstag ihr Maßnahmen-Paket und brachte heute – gemeinsam mit Koalitionspartner SPÖ – einen Dringlichkeitsantrag im Kärntner Landtag ein.

Sei gestern ist es nach der Obduktion eines 33-jährigen Feldkirchners traurige Gewissheit: Er ist der 18. Drogen-Tote im laufenden Jahr in Kärnten! Am vergangenen Dienstag präsentierte die ÖVP Kärnten ein zwölf Punkte umfassendes Maßnahmen-Paket im Kampf gegen Drogen – die WOCHE berichtete ( Maßnahmen-Paket gegen Drogen)

Maßnahmen umsetzen

Clubobmann Malle fordert Schulterschluss

Heute legte die ÖVP, gemeinsam mit Koalitionspartner SPÖ nach, und brachte einen Dringlichkeitsantrag im Kärntner Landtag ein. Das Ziel ist es, die Maßnahmen nun Schritt für Schritt umzusetzen. Diese wirken auf allen Ebenen: Von der Prävention über die Betreuung von Abhängigen bis hin zur Strafverfolgung.Das Drogenproblem sei nicht allein im heurigen Jahr entstanden, aber, so ÖVP-Clubobmann Markus Malle: „Wenn wir uns gemeinsam und konsequent gegen das Drogenproblem in Kärnten stemmen, bekommen wir es in den Griff!“