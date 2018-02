ENTSORGTE ELTERNTEILE AUCH IM FASCHING EIN THEMA

07.02.2018, 01:40 Uhr

So wird der heurige Faschingsumzugsbeitrag unter dem Motto "Entsorgte Elternteile " stehen ! Einen kleinen Vorgeschmack auf die Aktion sehen Sie im Bild unten.Wie bereits im Fasching 2017 ist der Verein wieder am Faschingssamstag, dem 10. Feber 2018 beim größten Faschingsumzug in Österreich mit der Startnummer 4 dabei und wird mit einem satirischem Beitrag zum Nachdenken anregen ( Start 14.00 Uhr Hans Gasser Platz).

Erstmals ist man heuer beim Faschingsumzug in Feldkirchen dabei ( Start 14.00 Uhr Bahnhof ) , wo es ja auch eine Beratungsstelle des Vereins " Väter für Recht Gemeinsam für unsere Kinder " gibt." Wir freuen uns auf diese humorvolle Aktion, die auch zum Nachdenken anregen soll und hoffen auf lautstarke LEI LEI und GLUCK GLUCK Unterstützung ", so Clemens Costisella, Landesobmann des Vereins.