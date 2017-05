Flugverbindung London-Klagenfurt ab Dezember

03.05.2017, 13:02 Uhr

Zusage für neue Flugverbindung ist fix. London-Flüge ab Juni buchbar.

KLAGENFURT. "Nach der Renovierung der Start- und Landebahn ist dies der gewünschte zweite Schritt, der Klagenfurt in den internationalen Flugkalender zurückbringt", so LH Peter Kaiser und LH-Stv. Gaby Schaunig zur fixen Zusage, dass es ab Dezember die Flugverbindung von London nach Klagenfurt geben wird. Einmal pro Woche soll es diesen Flug - vorerst für ein Jahr - geben, buchbar ab Juni. Dies soll nicht nur für Kärntner, die in die Metropole reisen wollen, ein Vorteil sein, sondern auch die heimische Wirtschaft durch Gäste aus London beleben.