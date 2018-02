Kandidaten auf dem Prüfstand

01.02.2018, 18:00 Uhr

Die Landtagswahl-Kandidaten des Wahlkreises Klagenfurt stehen am 7. Februar Rede und Antwort.

Klagenfurt: Diskussion am 7. Februar



KLAGENFURT, KLAGENFURT LAND. Am 4. März wählt Kärnten den neuen Landtag. Fast alle Parteien haben ihre Spitzenkandidaten präsentiert, der Wahlkampf ist im Gange. Um den Lesern eine Entscheidungshilfe zu geben, holt die WOCHE im Februar die Kärntner Kandidaten für die Landtagswahl am 4. März auf die Bühne.Mit an Bord ist bei den Diskussionen die Antenne Kärnten. Damit ist gewährleistet, dass die Debatten professionell von Moderatoren geführt werden und jeder Kandidat seine Ideen präsentieren kann. Es moderieren Programm-Chef Timm Bodner sowie die Moderatoren Peter Kuchling und Corinna Kuttnig.Fünf öffentliche Diskussionen gibt es im ganzen Land. Zwei davon findet in Klagenfurt statt: Am Dienstag, 7. Februar, findet um 19.30 Uhr die große Podiumsdiskussion im Seeparkhotel statt.Sechs Spitzenpolitiker geben dabei Einblick in ihre Vorhaben, verraten ihr Wahl-Programm, wie sie sich die Zukunft der Region vorstellen und stellen sich den Fragen der Moderatoren und des Publikums. Es diskutieren Peter Kaiser (SPÖ), Gernot Darmann (FPÖ), Herbert Gaggl (ÖVP), Michael Johann (Grüne), Klaus Jürgen Jandl (Team Kärnten) und Markus Unterdorfer-Morgenstern (Neos).

Landes-Spitzen am 23. Februar



Den Abschluss bildet die Diskussion der Landesspitzenkandidaten am 23. Februar, um 18.30 Uhr im Seeparkhotel in Klagenfurt: Mit Peter Kaiser (SPÖ), Gernot Darmann (FPÖ), Christian Benger (ÖVP), Rolf Holub (Grüne), Gerhard Köfer (Team Kärnten) sowie Markus Unterdorfer-Morgenstern (Neos).