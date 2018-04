Lilihill kauft 74,9 Prozent des Flughafens

23.04.2018, 19:39 Uhr

In der Aufsichtsratssitzung der Kärntner Beteiligungsverwaltung wurde der Lilihill Capital Beteiligung GmbH der Zuschlag für den Klagenfurter Flughafen erteilt.

KLAGENFURT. Die Lilihill Capital Beteiligung GmbH soll nun 74,9 Prozent an der Kärntner Flughafen Betriebsgesellschaft halten. Das beschloss der Aufsichtsrat der Kärntner Beteiligungsverwaltung heute. AR-Vorsitzender Gilbert Isep begründet die Entscheidung: "Lilihill hat ein schlüssiges Konzept vorgelegt und zeigt große Investitions- und Innovationsbereitschaft. Wir sind davon überzeugt, dass wir einen guten Partner gefunden haben, der in erster Linie in Zusammenarbeit mit Michael Kunz aber auch der gesamten Kärntner Wirtschaft und dem Tourismus den Airport positiv weiter entwickeln wird."

Nun müssen noch der Klagenfurter Gemeinderat und die Landesregierung die notwendigen Beschlüsse fassen.Die Ausschreibung der Teilprivatisierung des Flughafens endete schon im Oktober 2017, doch Ende Jänner 2018 durften die Anbieter noch ein letztes Offert legen.