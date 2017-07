PETITION PAS ELTERN-KINDENTFREMDUNG INFOSTAND AM 19. JULI IN KLAGENFURT

17.07.2017, 22:34 Uhr

Die erste Aktivität des neuen Vorstandsteams, dass wie voriges Jahr auch heuer wieder den ganzen Sommer durcharbeitet, steht unmittelbar bevor. Am Mittwoch, dem 19. Juli 2017 steht das große Infozelt des Vereins ganztägig im Interspar-Hypermarkt in der Durchlassstraße 4 in Klagenfurt.Gesammelt werden wieder Unterstützungserklärungen für die Petition PAS / Eltern-Kindentfremdung ( siehe auch Anhang ) , welche somit in Kärnten in die nächste Runde geht. Gerne beantworten wir auch Ihre allgemeinen Fragen zum österreichischen Familienrecht und es gibt einen Glückshafen bei dem jedes Spendenlos garantiert gewinnt !Vorstandsfoto oben (von Links nach Rechts ) : Daniel Böhm ( Kassierstellvertreter ), Jürgen Borlak ( Organisationsreferent ), Clemens Costisella ( Landesobmann ) , Andreas Radinger ( Landesobmannstellvertreter ), Daniel Brugger ( Kassier )Fotos unten (von Links nach Rechts ): Dr. Fritz Staudacher ( Landesobmannstellvertreter ) , Carin Egger ( Schriftführerin ) , Nicole Weiner ( Schriftführerstellvertreterin )