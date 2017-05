Petra Preiss ist Präsidentin der Kärntner Ärztekammer

09.05.2017, 09:55 Uhr

Fünf Jahre steht die Herz- und Gefäßchirurgin an der Spitze der Kammer.

Weitere Funktionen:



1. Vizepräsident: Miroslav Lenhardt



Finanzreferent: Michael Moser



Kurienobfrau der angestellten Ärzte und Vizepräsidentin: Michaela Lientscher (1.Stv. Christoph Kolenik; 2. Stv. Robert Birnbacher)



Kurienobmann der niedergelassenen Ärzte und Vizepräsident: Wilhelm Kerber (1.Stv. Maria Korak-Leiter; 2. Stv. Gabriele Himmer-Perschak)



KÄRNTEN. Josef Huber wird von der Herz- und Gefäßchirurgin (Klinikum Klagenfurt) Petra Preiss für fünf Jahre an der Spitze der Ärztekammer abgelöst - das entschieden die Mitglieder der Vollversammlung. LH Peter Kaiser lobte Preiss an, sie ist österreichweit die erste Frau in dieser Funktion. Vizepräsident ist nun Zahnarzte Miroslav Lenhardt aus Wolfsberg.