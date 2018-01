Gartenkunst am Lago di Garda (Kulturfahrt)

Der Gardasee gehört mit seiner üppigen Vegetation und dem tiefblauen Wasser wohl zu den schönsten und vielfältigsten Landschaften Italiens. Hier, wo sich alpine Berglandschaften mit mediterranem Seeambiente verbinden, ist auch ein ganz besonderes Klima und einzigartiges Licht. Seit je fanden Dichter, Musiker und Künstler in diesem Ambiente ihre Inspirationen. Schon Goethe hat den Gardasee in seiner „Reise nach Italien“ als „herrliche Naturwirkung“ und „köstliches Schauspiel“ beschrieben. Zypressen, Zitronen, Mimosen, Ginster, Agaven, Palmen, Magnolien, herrschaftliche Villen und Hotels aus der Zeit der Belle Epoque prägen das Bild des Westens, der "Riviera dei Limoni", Weinberge und Olivenhaine jenes des Ostens, der "Riviera degli Olivi", steile Berge die Nordküste, liebliche Hügel den Süden. Und inmitten dieses Naturschauspiels erfreuen außergewöhnliche Gärten und Parkanlagen das Herz jedes Grünliebhabers. Einigen der schönsten gilt diese Reise: der Botanische Garten von André Heller, der rund 3000 exotische Pflanzen in wunderschöner Symbiose mit Kunstwerken umfasst, die märchenhaft anmutende Insel „Isola del Garda“ mit atemberaubender Villenarchitektur im neogotisch-venezianischen Stil, umgeben von italienischen wie englischen Prachtgärten, die gewaltige Parkanlage des Vittoriale des Dichters Gabriele d'Annunzio und ein mit Herzblut und grünem Daumen gepflegter Privatgarten. Das bunte, kreative Grün bietet höchste Gartenfreuden.

