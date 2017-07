Gorizia - Görz (Kulturfahrt)

Auf den Spuren des großen AdelsGorizia, zu Deutsch Görz, blickt aufgrund seiner jahrhundertelangen Herrschaft unter den Grafen von Görz und der Habsburgerdynastie auf eine reiche, bedeutende Adelsgeschichte zurück. Ab Ende des 18. Jahr-hunderts war es wegen seines milden Klimas als das „Österreichische Nizza“ eine beliebte Destination für das Habsburger Bürgertum. Heute zieht es Gäste nicht zuletzt aufgrund seiner augenscheinlich noblen Vergangenheit an, die sich in den noch vielen historischen Palazzi der Stadt wie z.B. Palazzo della Torre, Palazzo Attems Petzenstein und Palazzo Werdenberg widerspiegelt. Über ihnen thront stolz und mächtig als Juwel der Stadt die mittelalterliche Burg. Das alte Herz der Stadt gewährt einen wunderbaren Blick über die sanfte Hügellandschaft Friauls und des nahen Sloweniens sowie über die Stadt, in der die Bauformen des Mittelalters, des Barock und des 19. Jahrhunderts harmonisch zusammenleben. Es erwartet Sie ein Tag im Zeichen der Noblesse in einem besonderen Eck Friauls!

Termin: Sonntag, 1. Oktober 20177.00 Uhr: Abfahrt ab Klagenfurt/Parkplatz MinimundusLeistungen:Busfahrt, Eintritte und Führungen, Mittagessen, Reisebegleitung, Tourguidesystem. Exklusive Reiseschutz (Reiserücktrittsversicherung u.a.).Fachliche Reiseführung: friulanischer GästeguideReisebegleitrung: aus dem Team TLS-ReisekulturAnmeldung per E-Mail unter office@tlsreisekultur.at oder über die Webseite www.tlsreisekultur.at