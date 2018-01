KULTIVIERT-KULINARISCHES WANDERN DURCH DEN SLOWENISCHEN KARST (Kulturfahrt)

Faszination Karst! Bora-Wind und Weite, Höhle, Wein und Stein. Eine Ahnung von Grün und nahem Meeresblau. Einfachheit und rauer Charme, Kargheit im Steinreichtum, großes Kulturerbe in und um kleine, alte Dörfer, die wie aus der Vergangenheit wirken. Die Stille und Ruhe im Herzen des slowenischen Karsts im Hinterland von Triest zieht einen in den Bann, hat man sich erst einmal darauf eingelassen. Wanderungen über die steinreichen Wege und durch unzählige Weingärten, durch Karstwäldchen und über sattgrüne Wiesen, durch Dörfer, in denen einen die herzlichen Karstbewohner willkommen heißen, bieten dazu besonders gute Gelegenheit. Man darf dabei auch den reichlichen kulinarischen Verführungen dieses besonderen Stücks Erde – auch „Terra Rossa“ genannt – erliegen. Dies z.B. in den Kellern der Steinhäuser beim guten Schluck des hiesigen „Weins der Starken“, des Terans, und luftgetrockneten Pršut oder beim Genuss von wildem Karst-Spargel, nachdem man ihn selbst des Weges gepflückt hat. Leichten Schrittes eröffnet sich an diesem Wanderwochenende die kleine, oft unbekannte Welt des Karsts mit all ihren faszinierenden Facetten. Steinreich an schönen Erinnerungen sollen Sie nach Hause zurückkehren!

Die Wanderungen sind mit fünf Stunden Netto-Gehzeit pro Tag auf gut begehbaren Wanderwegen auf den durchschnittlich ambitionierten Wandergast ausgerichtet.Termin: Freitag, 20. - Sonntag, 22. April 2018bis 16.30 Uhr: Individuelle Anreise zu den Unterkünften in bzw. nahe dem Ort Filipcje BrdoLeistungen:2 Übernachtungen auf einem „Urlaub am Bauernhof“-Qualitäts-Betrieb, inkl. Frühstück, 2 Abendessen, 2 Mittagsjausen,1 Sektempfang, 1 Begrüßungsempfang, Wander- bzw. ReisebegleitungReise- und Wanderbegleitung: Christian Zeichen (Karstliebhaber und -kenner)Anmeldung per E-Mail unter office@tlsreisekultur.at oder über die Webseite www.tlsreisekultur.at