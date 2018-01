Kultiviertes Wandern durch den italienischen Karst - Kulturfahrt

„Wenn dich der Karst vereinnahmt, lässt er dich nicht mehr los!“, so sagt man und so ist es auch. Die karge Landschaft fasziniert. Sie besitzt mit ihren tausenden Karsthöhlen wahre Naturwunder, sie wehrt sich tapfer mit ihrem riesigen Steinreichtum gegen den oft peitschenden, rauen Borawind und bringt dennoch - oder gerade auch deshalb - kostbare, natürliche Schätze hervor. Und es sind die Menschen in den kleinen, stillen alten Dörfern, die mit ihrer Herzlichkeit, Authentizität und ihrem einfachen Charme vereinnahmen. Der italienische Teil des Karsts, das unmittelbare Hinterland von Triest, hat zudem noch eine Facette mehr zu bieten: die Nähe zum Meer, die auch dem Karstwanderer den Blick aufs Blau garantiert. Der Besuch von feinen, kleinen Kulturstätten, traditionellen Dörfern sowie der Genuss traditioneller Kulinarik in den typischen „Osmizzen“, vom klassischen Prosciutto bis zum nicht weniger klassischen Karst-Wein Terrano, runden die Wandertage zu einem besonderen Erlebnis ab. Die Wanderstunden beginnen mit der Faszination der karstigen Höhlenwelt und enden mit atemberaubenden Blicken auf die Triestiner Bucht. Steinreich an schönen Erinnerungen sollen die Wandergäste nach Hause zurückkehren! Die Wanderungen sind mit fünf Stunden Netto-Gehzeit pro Tag auf gut begehbaren Wanderwegen auf den durchschnittlich ambitionierten Wandergast ausgerichtet.

​Termin: Freitag 23. - Sonntag 25. März 2018bis 16.30 Uhr: individuelle Anreise zu den Unterkünften im Raum Duino - Aurisina.Leistungen:2 Übernachtungen auf einem typischen „Urlaub am Bauernhof“-Betrieb in einem kleinen Karstdorf inkl. Frühstück in der Region Duino und Aurisina, geführte Tour durch die Grotte, 1 Mittags- und 1 Abendjause in einer Osmiza inkl. Getränke, Wander- bzw. Reisebegleitung.Exklusive Reiseschutz (Reiserücktrittsversicherung u.a.)Wanderbegleitung: Christian Zeichen (Karstliebhaber und -kenner)Anmeldung per E-Mail unter office@tlsreisekultur.at oder über die Webseite www.tlsreisekultur.atDie Buchung ist bis 28. Februar 2018 erforderlich, Nachbuchungen sind auf Anfrage möglich. Danke für Ihr Verständnis!