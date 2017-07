Rijeka - Hafenstadt am und im Fluss der Zeit (Kulturfahrt)

Rijeka – Fiume – Reka! Sowohl der kroatische als auch italienische und slowenische Name der Stadt bedeutet jeweils Fluss. Diese Stadt, am Fluss Rječina gelegen, ist reich an Geschichte, an Geschichten und an pulsierendem Leben in der Gegenwart. Die Spuren reichen bis in die Bronzezeit zurück, weithin sichtbare bis in die Zeit der Römer. Erste Bedeutung erlangte die Stadt als Hafenstadt mit der Ausrufung des Freihafens durch Karl VI. im Jahre 1719. Einst unter den zehn größten Häfen Europas, ist Rijeka heute ein bedeutender überseeischer Umschlagplatz für Süd-/Mittel- und Mittelosteuropa. Und nicht nur der Hafen bietet gegenwärtig Interessantes, es sind vor allem die wunderschöne Altstadt mit ihrem lebendigen Fisch- und Marktplatz und das maritime Flair, die bestechen. Und es ist in der angehenden Europäischen Kulturhauptstadt 2020 auch die rege Kunst- und Kulturszene. Letztendlich sind es dann auch die kleinen Geschichten rund um die Stadt: Wissen Sie zum Beispiel, warum es eine der fünf erhaltenen Rettungswesten der 1912 versunkenen Titanic just in Rijeka zu bewundern gibt? Was die Stadt an der Kvarner Bucht mit der Erfindung des Torpedos zu tun hat? Lassen Sie sich das alles aus dem Munde einer Einheimischen erzählen, die sicherlich für einige Aha-Erlebnisse sorgen wird. Vielleicht schon bei der Annäherung an die Stadt per Schiff vom edlen Opatija aus.

Termin: Samstag, 21. Oktober 20176.30 Uhr: Abfahrt in Klagenfurt/Parkplatz MinimundusLeistungen:Busfahrt, Führungen, Bootsfahrt mit Kaffeejause, Mittagessen, Imbiss, Reisebegleitung, Tourguidesystem. Exklusive Reiseschutz (Reiserücktrittsversicherung u.a.)Fachliche Reiseführung: Guide Kvarner BuchtAnmeldung per E-Mail unter office@tlsreisekultur.at oder über die Webseite www.tlsreisekultur.at