Südtirol: Das Messner Mountain Museum MMM (Kulturfahrt)

Reinhold Messner hat als Felskletterer, Expeditionsbergsteiger, Pol- und Wüstendurchquerer vier Jahrzehnte lang an den äußersten Rändern der Erde Erfahrungen gesammelt, die er heute in die Gestaltung seiner einzigartigen Museumskette zum Thema Berg einbringt – ein Projekt, das er selbst als seinen „15. Achttausender“ bezeichnet. Hier gibt er sein Wissen, seine Erfahrungen und die Geschichten, welche aus den Begegnungen zwischen Mensch und Berg entstehen, an den Besucher weiter.

Das Messner Mountain Museum umfasst eine sechsteilige Museumsstruktur in Südtirol, wobei jedes Haus in Abstimmung zu seinem Standort und seiner Architektur jeweils einem Teilthema gewidmet ist. Dies ergibt als Mosaik einen weltweit einzigartigen Erlebnisraum, in dem zwischen Natur und Kultur begreiflich wird, was die Berge für uns Menschen bedeuten. Erklimmen Sie das Herzstück und zentrale Museum MMM Firmian auf Schloss Sigmundskron, das MMM Ripa auf Schloss Bruneck sowie das MMM Corones, auf dem Gipfelplateau des Kronplatzes auf 2275 Metern Höhe gelegen. Aber der höchste Gipfel dabei: Bergsteiger, Schriftsteller und Museumshausherr Reinhold Messner persönlich steht Ihnen bei einem Gespräch am Feuer Rede und Antwort!Termin: Dienstag, 22.August bis Mittwoch, 23. August 20175.30 Uhr: Abfahrt Klagenfurt/ Parkplatz Minimundus, Rückfahrt MittwochLeistungen:Busfahrt, Übernachtung mit Halbpension im 4-Sterne-Hotel, Eintritte - Museen, Seilbahnfahrt auf den Kronplatz, Eintritt - „Gespräch am Feuer“, 1 Mittagessen, Reisebegleitung, Reiseführung, Tourguidesystem. Exklusive Reiseschutz (Reiserücktrittsversicherung u.a.).Fachliche Reiseführung: Dr.in Gerda Madl-Kren (Kunsthistorikerin, Theologin, Künstlerin)Anmeldung per E-Mail unter office@tlsreisekultur.at oder über die Webseite www.tlsreisekultur.atDie Buchung dieser Reise ist aus organisatorischen Gründen bis 20. Juli erforderlich, Nachbuchungen sind auf Anfrage möglich. Danke für Ihr Verständnis!