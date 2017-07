Triest urban II (Kulturfahrt)

Kuriose Shopping-, unklassische Kaffeehaus- und Wunderbar-KulturDie touristischen Klassiker an Sehenswürdigkeiten in der multikulturellen Stadt der Winde sind in unseren Breiten bekannt und wurden meist auch schon besucht. Doch es gibt einiges abseits der gängigen Hauptpfade zu erkunden, das für die TriestinerInnen zum alltäglichen, angenehmen Leben in ihrer Stadt gehört, wie z.B. ihr Garant für frischen Fisch oder für einen edlen Prosecco in der Bar „ihres Vertrauens“. Es gibt Geschäfte, in denen die Einheimischen schon seit vielen Jahrzehnten einkaufen, es gibt Läden, die zum „Must“-Programm der shoppenden TriestinerInnen gehören. Und es gibt jene Einkaufsstätten, die von einer erfrischenden Kreativität und Innovationsfreude sind, sodass sie sowohl das einheimsche als auch das nicht-einheimische Herz bei deren Entdeckung erfreuen. Durch Triest flanieren, Kaffee und Prosecco trinken, wie und wo es die TriestinerInnen mit Leidenschaft tun, sich von den einzelnen Geschäftsleuten in ihren außergewöhnlichen Läden die Geschichten hinter ihrem Business erzählen lassen, einfach Neues, Aufregendes entdecken, was einem bis jetzt im Alleingang eventuell in dieser Stadt verborgen blieb – das erwartet Sie an diesem besonderen Tag.

Termin: Samstag, 23. September 20176.30 Uhr: Abfahrt ab Klagenfurt/Parkplatz MinimundusLeistungen:Busfahrt, kleines Frühstück, Schluckprobe Prosecco mit Snack , Mittagessen, Reisebegleitung. Exklusive Reiseschutz (Reiserücktrittsversicherung u.a.)Fachliche Reiseführung: Mag.a Vera Radinger-Sapelza, Alpe-Adria-Guide (bilingual)Anmeldung per E-Mail unter office@tlsreisekultur.at oder über die Webseite www.tlsreisekultur.atMaximale Teilnehmeranzahl: 30