Venezianische Inseln: San Lazzaro degli Armeni, San Francesco del Deserto, Torcello (Kulturfahrt)

Sakrale Vorgärten der LagunenstadtIn der Lagune Venedigs liegen rund 120 Inseln, von denen nur ein Bruchteil allgemein bekannt ist. Auf manchen dieser malerischen Flecken siedelten sich bereits vor vielen Jahrhunderten Mönche an, die an besonders spirituellen Plätzen ihre Klöster und Kirchen bauten. Eine kleine Auswahl derer bietet dieser sakrale Streifzug durch die Lagune: San Lazzaro degli Armeni, eine kleine Insel unweit San Marco und ganz nahe am Lido, beherbergt das Mutterhaus des Mechitaristenordens und machte die Insel damit zu einem der weltweit bedeutendsten Zentren der armenischen Kultur. Von weitem schon zieht einen die Insel San Francesco del Deserto mit ihrer Fülle an Zypressen in den Bann. Das beeindruckende Renaissancekloster mit seinen heute noch dort lebenden Mönchen nimmt den vollen Raum des Inselchens ein. Torcello, in der Laguna morta nahe Burano gelegen, war einst Zentrum von Politik und Macht - und als dieses ehemals reicher als Venedig. Heute verdankt die Insel der Kathedrale Santa Maria Assunta und der Kirche Santa Fosca seine große kunsthistorische Bedeutung. Der Tag in der Lagune lässt in für venezianische Breiten ungewöhnlicher Beschaulichkeit und Stille viele Meeresbrisen, Augenweiden und Neuentdeckungen auf den von insgesamt rund 40 Einwohnern bewohnten Inseln erwarten.

Termin: Samstag, 16. September 20175.30 Uhr: Abfahrt ab Klagenfurt/Parkplatz MinimundusLeistungen:Busfahrt, Charter-Boot, Eintritte und Führungen, kunsthistorische Führung, Reisebegleitung und Tourguidesystem. Exklusive Reiseschutz (Reiserücktrittsversicherung u.a.).Fachliche Reiseführung: Dr.in Gerda Madl-Kren, Kunsthistorikerin, Theologin, Künstlerin und MaltherapeutinAnmeldung per E-Mail unter office@tlsreisekultur.at oder über die Webseite www.tlsreisekultur.at