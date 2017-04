Wer hätte das gedacht Dobrovnik und nicht Dubrovnik

24.04.2017, 16:12 Uhr

In Dobrovnik (nicht zu verwechseln mit dem kroatischen Dubrovnik – auch nicht „verschwägert“ oder „verwandt“) liegt die größte „Zuchtanstalt“ für Orchideen in Europa. Blumen und vor allem Orchideenfreunde sollten sich auf den Weg machen und diese besuchen. Wer zu Hause schon einige Orchideen (vielleicht von Hofer oder Lidl) stehen hat, hat es wahrscheinlich bereits mit einem Gruß aus Slowenien zu tun. Kaum eine andere Gärtnerei könnte diese Quantität an Orchideen liefern, die diese Diskonter benötigen – und auch nicht die geforderte Qualität.Wer sich davon selbst ein Bild machen möchte, ist gerne nach Dobrovnik eingeladen…Ausstellungen machen ja bekanntlich hungrig und durstig. So ging es dann weiter ins nahe Weinbaugebiet Jerusalem. Aber das ist eine andere Geschichte...