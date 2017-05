Austria Klagenfurt: Jetzt will Polanz unter die Top 10

10.05.2017, 08:44 Uhr

Sieben Spiele ohne Niederlage und ein souveränder Auftritt im Hinspiel des Cup-Finales. Bei der Austria setzt man sich fünf Runden vor Schluss neue Ziele.

KLAGENFURT (stp). Sieben Spiele in Folge ohne Niederlage, davon nur ein Unentschieden, sowie ein souveräner 2:0-Auswärtssieg im Cupfinal-Hinspiel. Kurzum: Bei der Austria Klagenfurt läuft's! "Da es nur zwei Absteiger gibt ist der Klassenerhalt so gut wie sicher. Wir müssen aber dennoch die Spannung aufrecht halten", weiß Trainer Franz Polanz, der bereits ein neues Ziel ausgesprochen hat: "Wir wollen noch unter die ersten 10. Wir haben schon in Steyr gesehen, dass wir die Großen schlagen können. Das 3:1 gegen den Tabellenführer (Anm.: Hartberg) zuletzt war der Höhepunkt." Er nennt die konstante Arbeit zwischen Trainerteam und Spielern, aber auch die gegenseitige Wertschätzung als Grundstein der jüngsten Erfolge.

Drei Spieler sind Samstag gesperrt

Obwohl man am Samstag gegen den Vierten Stadl-Paura und danach am Dienstag gleich im Cup auf Lendorf trifft, will Polanz niemanden schonen. "Am Samstag sind drei Stammkräfte gesperrt - die werden zwangsweise geschont. Aber sonst gibt es sowas nicht bei mir. Wir haben die richtigen Charaktere im Team, die jedes Spiel gewinnen wollen. Wir wollen unsere Serie durch taktische Spielchen nicht abreißen lassen", betont der Trainer, der den Cup noch nicht als gewonnen ansieht: "Lendorf ist körperlich stark. Wenn ihnen ein Tor gelingt, dann kann es schnell hektisch werden. Wir müssen konsequent und konzentriert spielen. Wenn man sich zu sicher ist, kann man schnell ins Straucheln kommen."