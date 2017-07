"Brauchen die nötige Infrastruktur, um nächste Türe zu öffnen"

25.07.2017, 17:00 Uhr

Der Schwimmverein Wörthersee wird heuer 50 Jahre alt. Um den Durchbruch an die Spitze zu schaffen bräuchte man noch zusätzliche Infrastruktur.

Stolz auf die jungen Talente



KLAGENFURT (stp). Der Schwimmverein Wörthersee feiert dieses Jahr sein 50-Jahr-Jubiläum. Obmann Karl-Heinz-Bürger ist seit der Gründung 1967 Vereinsmitglied und hat die Entwicklung mit allen Höhen und Tiefen hautnah erlebt. "Zu Beginn waren wir etwa 20 Leute, heute hat der Verein um die 200 MItglieder. Ich habe viele hoffnungsvolle Talente in ihrer Entwicklung beobachten können", meint Bürger.Der Fokus des Schwimmvereins liegt seit Jahren auf dem Nachwuchs. Der Obmann betont vor allem die Leistungen, welche die jungen Talente Tag für Tag aufbringen: "Die Kids gehen in die Schule, haben Hausaufgaben und gehen auch noch zum Training. Viele haben locker einen 16-Stunden-Tag. Und das, obwohl sie das nicht einmal professionell machen." Dennoch gibt es im Nachwuchs viele Talente, die bereits zur österreichischen Spitze zählen.

Erfolge bei Meisterschaften



Dass man die richtigen Trainer im Team hat und auch die Bereitschaft der Kinder und Jugendlichen stimmt, ist für Bürger keine Frage. Ein einziger Faktor sei laut ihm noch nötig, um auch in der allgemeinen Klasse noch weiter in die Spitze vorzustoßen: "Wir brauchen einfach die nötige Infrastruktur. Das wäre in unserem Fall ein 50-Meter-Sportbecken. Die Athleten und ihre Trainer stehen vor der letzten Türe. Jetzt müssen wir diese nur noch öffnen."Auch heuer konnten die Athleten des Schwimmverein Wörthersee schon Erfolge feiern. Im Juni gab es zahlreiche Medaillen bei den CSIT Meisterschaften. Kürzlich folgten tolle Resultate der jungen Talente bei den Nachwuchsmeisterschaften in Kapfenberg. Bei den Landesmeisterschaften in Wolfsberg gingen sieben Meistertitel nach Klagenfurt. Julia Kukla gewann zudem zwei Silbermedaillen bei den österreichischen Meisterschaften.