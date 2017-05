Klagenfurt wird noch heuer zur internationalen Billard-Bühne

04.05.2017, 11:50 Uhr

Beim Atlantic Challenge Cup treffen die besten Nachwuchsspieler aus Europa und den USA in einem Vergleichskampf aufeinander. Im Oktober steigt die Euro Tour im Sportpark.

KLAGENFURT (stp). Mit den beiden Top-Sportlern Jasmin und Albin Ouschan ist Klagenfurt in der internationalen Billard-Szene längst keine Unbekannte mehr. Im Juli und Oktober diesen Jahres folgen nun die ersten Turniere auf internationalem Niveau im Klagenfurter Sportpark. "Die Alternative zu Klagenfurt wäre Barcelona gewesen. Klagenfurt ist mittlerweile ein richtiger Hotspot im europäischen Billard", meint auch der Thomas Overbeck von der EBPF.

Nachwuchs: USA gegen Europa

"Positiver Druck vor Heimpublikum"

Die Ouschans als Mixed-Team

Beim dritten Atlantic Challenge Cup (4.-9. Juli) treten die sechs besten Jugendspieler aus den USA und Europa im Stile des bekannten Mosconi-Cups gegeneinander an. Spiele im Einzel, Doppel und Mixed-Doppel werden in diesem Format ausgetragen. Besonders für den Nachwuchs im heimischen Billardsport ist das Event eine Bereicherung, wie Norbert Engel, Präsident des österreichischen Billard-Verbandes bestätigt: "Wir haben für die nächsten Jahre zu einer großen Jugendinitiative bei den Vereinen aufgerufen. Solche Events sind Impulse, die in die richtige Richtung gehen."Im Oktober ist Klagenfurt schließlich eine Station der bekannten Euro Tour, wo auch Jasmin und Albin Ouschan antreten werden. Beide sprechen im Vorfeld von einem "positiven Druck, der bei einem Event vor heimischem Publikum immer herrscht." An gesamt vier Turniertagen werden sich etwa 200 der besten europäischen und amerikanischen Spieler in Klagenfurt miteinander messen. "Es ist für mich eine Riesenehre hier spielen zu können. Ich denke auch, dass ich das Potential habe, zu gewinnen", meint Albin Ouschan.Als Side-Event der Euro Tour im Oktober ist ein Mixed Relay Masters Bewerb geplant. Dabei treten jeweils ein Spieler und eine Spielerin für ihre Nation gegeneinander in Einzel und Doppel an. Die Ouschan-Geschwister sollen gegen die aktuelle Damen-Weltmeisterin Han Yu und einen etablierten Herrenprofi antreten. Langfristig soll sich dieses Masters etablieren.