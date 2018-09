Klagenfurter räumten bei Heeresmeisterschaft ab

24.09.2018, 05:58 Uhr

Bei der Heeresmeisterschaft im Orientierungslauf holte sich ein Team aus der Windisch-Kaserne den Meistertitel im Mannschaftsbewerb.

Vom 18. bis 20. September wurde in Kärnten die diesjährige Heeresmeisterschaft im Orientierungslauf ausgetragen. 110 Wettkämpfer stellten sich den sehr selektiven und schwierigen Läufen im Oberkärntner Raum.Den Heeresmeistertitel im Mannschaftsbewerb erkämpfte sich die Mannschaft„Kärnten 3“ mit Offiziersstellvertreter Thomas Wriesnig, Offiziersstellvertreter Siegfried Opetnik, Oberstabswachtmeister Bernhard Rasser und Oberstabswachtmeister Thomas Körbler, alle vom Klagenfurter Stabsbataillon 7 aus der Windisch-Kaserne.Bei den Einzelbewerben holte sich Oberstabswachtmeister Thomas Körbler vom Stabsbataillon 7 in der Windisch-Kaserne in Klagenfurt Silber in der Seniorenklasse.