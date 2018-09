Medaillenflut bei den "Special Swimmers"

18.09.2018, 18:30 Uhr

KLAGENFURT (kope). Bei den "Special Competitive Swimmers" im Hallenbad Klagenfurt gab es am Wochenende bei den beeinträchtigten Teilnehmern großartige Leistungen mit einigen Rekorden. Durchgeführt wurden die österreichischen Jugendmeisterschaften sowie B- und offene Kärntner Landesmeisterschaften für Körper-, Seh- und Mental behinderte Sportler.Als Veranstalter bewährten sich die Behindertensportverbände sowie der Schwimmverein Wörthersee. Rund 80 Teilnehmer aus Österreich, Italien und Slowenien traten zu den insgesamt 40 Starts an. Mittendrin war auch das Schwimmteam Jauntaler Gradnik mit Betreuerin Kathi Zablatnik-Rotim. Sie gehören seit einem Jahr dem SV Wörthersee (SVWö) an, wo sie eine eigene Sektion gegründet haben. "Wir sind sehr glücklich, dass unsere Teilnehmer 13 Goldmedaillen und zahlreiche Silber- und Bronzemedaillen erschwommen haben", freut sich Zablatnik-Rotim. Hervorzuheben wäre dabei Stefanie Glabatsch. Sie wurde nicht nur österreichische Jugend-Staatsmeisterin (25 m Brust), sondern stellte mit 37,30 Sekunden auch einen neuen österreichischen Jugendrekord auf.Eine Bestleistung gab es auch von Romana Zablatnik, ihr gelang dasselbe in der allgemeinen Klasse. Sie schwamm über 25 m Freistil mit 18,23 Sekunden zu einem neuen Rekord.Zablatnik holte sich in der allgemeinen Klasse insgesamt sechs Kärntner Meistertitel und Justyna Steinberger und Max Hudelist jeweils einen. In der Jugendklasse war Stefanie Glabatsch mit drei Titeln eine Klasse für sich. Elena Winkler wurde österreichische B-Staatsmeisterin über 50 m Freistil. Mit dem Kärntner Meistertitel bei den Schülern rundete Sebastian Bogeljic die erfolgreiche Bilanz vom SV Wörthersee ab.SVWö-Obmann Karl-Heinz Bürger: "Im vergangenen Jahr konnte mit unserer neuen Sektion ,Special Competitive Swimmers' viel erreicht werden. Täglich erlebe ich, wie die Berührungsängste mit beeinträchtigten Schwimmern mehr und mehr abgebaut werden. Man taucht emotional in eine andere Welt und erlebt eine vorbehaltlose Aufrichtigkeit ganz ohne Berechnung."Für den reibungslosen Ablauf der Veranstaltung sorgten die österreichische Wasserrettung, das Rote Kreuz und die Stadtwerke Klagenfurt. Unterstützung gab es auch vom Hermagoras-Verlag und der HLW St. Veit, die auch für das leibliche Wohl sorgten.Eine HLW-Umfrage unter den Eltern und Zuschauern ergab, dass es konkrete Veränderungen bei den beeinträchtigten Sportlern gibt. Mehr Fitness und Selbstwertgefühl sowie Abbau von Ängsten.