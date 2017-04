Pound.Rockout.Workout.

AT

Klagenfurt am Wörthersee

, Rudolfsbahngürtel 80 , 9020 Klagenfurt am Wörthersee AT

POUND ist eine Ganzkörper Cardio Jam Session mit bekannten Körperkräftigungsübungen (wie der Kniebeuge) kombiniert und andauernden Schlägen auf den Boden oder in die Luft. Dafür wurden speziell für das Training Ripstix® angefertigt, die die Größe von richtigen Schlagzeugsticks haben!



In einer einzigen POUND Stunde (45 Minuten) schlägst du deine Ripstix® bis zu 50.000 mal!!!!



10er Block € 90,- (Der Kurs findet in 10 aufeinanderfolgenden Einheiten statt)

10er Block € 100,- (6 Monate gültig)

Einzelstunde € 12,-





Alle Infos unter www.facebook.com/poundklagenfurt





Ich freue mich auf dich!!!





Alles Liebe Verena